Développement d’un procédé pour l’enfouissement de déchets nucléaires

Le concept principal élaboré par la SGDN vise à entreposer des matières irradiées dans des conteneurs étanches en acier, lesquels sont ensuite entreposés à l’intérieur de galeries souterraines. La SGDN utilise un minerai qu’on appelle la bentonite pour combler l’espace autour des conteneurs. La bentonite possède plusieurs propriétés qui permettent de protéger, à long terme, les matières irradiées. Pour accroître la densité du minerai et pour faciliter l’installation des conteneurs dans les galeries, les conteneurs sont d’abord installés à l’intérieur de blocs rigides de bentonite. De la bentonite granulaire est par la suite placée tout autour de ces blocs pour combler le plus possible l’espace.