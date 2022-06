Nancy Dubé nommée coprésidente de l’ACCCA

L’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) et le conseil d’administration de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) annoncent la nomination de Mme Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL, au poste de coprésidente de l’ACCCA.

Elle succédera à Mme Marie-Josée Morency, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis, qui occupait ce poste depuis deux ans. Mme Morency demeure toutefois au sein de l’association.

L’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) regroupe les 17 chambres de commerce et d’industrie œuvrant sur l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Sa mission consiste à représenter les chambres de la région et, par le fait même, leurs entreprises membres auprès des instances appropriées dans les dossiers socio-économiques de cette grande région comprenant des milliers d’entreprises réparties dans dix municipalités régionales de comté (MRC) et 136 municipalités.

Source : ACCCA