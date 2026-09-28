Développement économique La Pocatière : Une année prospère

Développement économique La Pocatière (DELP) a présenté son rapport d’activités 2025 lors de son assemblée générale annuelle. L’année a été marquée par la mobilisation du milieu, et l’avancement de plusieurs projets.

Le bilan fait notamment ressortir les interventions de DELP dans les secteurs résidentiel, industriel et commercial, ainsi que dans le développement de La Pocatière comme ville étudiante.

Sur le plan résidentiel, DELP a accompagné le groupe promoteur L’Alliance DBG, et facilité les démarches entre les différentes parties impliquées dans la phase initiale du développement du Quartier Bernard Bélanger, dont la construction est commencée.

Du côté industriel, l’organisme indique avoir maintenu une présence sur le terrain afin de cibler les enjeux prioritaires des entreprises, et de jouer un rôle de facilitateur pour faire avancer leurs projets, et créer des conditions propices à l’investissement.

En matière de développement commercial, DELP a soutenu des initiatives comme la vente trottoir du Carrefour La Pocatière. L’organisme a aussi organisé le marché public, qui a poursuivi sa croissance grâce à l’ajout de kiosques, à des activités gourmandes et culturelles, et à une collaboration élargie avec les partenaires locaux. Son soutien à l’organisation du Marché de Noël s’est également poursuivi.

L’initiative La Pocatière, ville étudiante figure aussi parmi les faits saillants de 2025. Le Festi-Campus fait partie de ces initiatives, et sa première édition a été présentée comme un franc succès.

Les membres ont par ailleurs nommé Charles Émond, spécialiste en expérience client au CDBQ, à titre d’administrateur au conseil. Il succède à Mélissa Beaulieu comme représentant du secteur institutionnel, industriel et professionnel.

Source : Développement économique La Pocatière