Quartier Bernard Bélanger : Les travaux sont commencés

Bernard Bélanger est fier. Le regard vif, le discours déterminé, l’homme a assisté récemment à l’inauguration de la première des trois phases du quartier qui portera son nom au 1300A, 4e Avenue Painchaud, à La Pocatière, et qui ajoutera à terme près de 250 logements à l’offre locale, dont 25 % à coût abordable, et 15 % de logements sociaux.

Parce que pour vendre les terrains et accepter d’apposer son nom à l’ensemble de l’œuvre, le résident de La Pocatière avait mis ces conditions. Fidèle à lui-même, il a donné la belle part du crédit au promoteur. « Le principal défi était d’en trouver un qui acceptait ces conditions. Je vous félicite », disait-il à Marc-Vincent Girard de L’Alliance DBG.

« Vous savez, dans une région, des gens sont moins chanceux. Il faut les aider. Mon père était travailleur d’usine. En ce temps-là, il n’y avait pas de logements sociaux. Aujourd’hui, je peux transmettre, aider. Encore une fois, je vous mets au défi de trouver un promoteur qui aurait accepté ces conditions. Ça a été difficile, mais nous y sommes arrivés, et c’était très important pour moi. »

Ce projet immobilier locatif de six étages enrichira l’offre de logements dans la région. L’ensemble résidentiel comptera au total près de 250 logements répartis en trois phases, dont les 86 premières unités seront livrées à compter de juillet 2027. La phase deux sera complétée pour la rentrée 2027, afin d’accommoder la clientèle étudiante.

Chaque unité a été conçue pour maximiser l’espace et la luminosité grâce à une aire de vie ouverte et fonctionnelle, une porte-patio, ainsi qu’un balcon ou une Juliette. Les cuisines seront dotées d’un dosseret en céramique, de comptoirs en pierre naturelle et d’un îlot dans toutes les unités de type 3 1/2 et plus. Les résidents auront également accès à plusieurs espaces communs favorisant la qualité de vie, dont une salle de loisirs équipée d’une table de billard, d’un espace télévision et d’un coin étude et télétravail, une salle d’entraînement, ainsi qu’une cour extérieure aménagée.

« Nous avons un site extraordinaire qui devrait se louer facilement, et nous permettra de rendre les vœux de M. Bélanger possibles. Parce que les prix de construction sont les mêmes », note Marc-Vincent Girard. L’ensemble comprendra des logements allant du studio au 5 ½, dont certains avec vue sur le fleuve, offerts dans une fourchette de prix entre 600 $ et près de 2000 $. Tous auront accès à un gym, une salle de loisir, et une terrasse aménagée.

Sa localisation est stratégique, à proximité de l’hôpital, du cégep, de l’ITAQ, des principaux employeurs et des commerces. La location de la phase 1 est commencée. Les intéressés peuvent s’informer au www.quartierbernardbelanger.com.