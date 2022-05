Développer des artistes

On entend souvent dire qu’il faut beaucoup de talent pour devenir un musicien ou un danseur. Il est vrai qu’un minimum de talent est important, mais le processus pour maîtriser une discipline artistique est long et nécessite un certain nombre de conditions qui n’ont rien à voir avec le talent.

François Landry, directeur général École Destroismaisons Le rôle d’une institution d’enseignement en arts comme l’École Destroismaisons est indispensable pour former un artiste. C’est l’encadrement pédagogique de l’enseignant qui guide l’élève, encadre sa formation et lui trace la voie. L’enseignant lui apprend évidemment toutes les connaissances théoriques et techniques, mais il lui apprend surtout des connaissances qui sont davantage liées au savoir-être qu’au savoir-faire, en voici quelques exemples.

Tout d’abord, l’enseignant s’assure de développer l’autonomie de l’élève. Il lui montre la manière d’organiser et d’effectuer ses pratiques personnelles de façon efficace et structurée. Cette étape a un impact majeur sur le niveau d’engagement de l’élève et sur sa réussite à long terme.

L’enseignant amène ensuite l’élève à travailler par objectif. Il y a les objectifs à long terme, comme la réussite d’un examen de fin d’année, mais il est aussi nécessaire de mettre en place des objectifs à court terme par exemple, maîtriser le passage d’une pièce pour le cours de la semaine suivante. Cette approche permet à l’élève de développer une rigueur, de surmonter les obstacles un à la fois et ainsi développer un sentiment de réussite.

L’enseignant a aussi comme rôle de faire découvrir l’aspect historique de la musique et de la danse. Il amène l’élève à développer sa curiosité, à explorer différentes cultures et à apprécier différents styles, ce qui favorise le développement de son regard critique.

Enfin, une autre condition gagnante est sans aucun doute le rôle du parent. L’enseignant, l’élève et le parent doivent travailler en étroite collaboration afin d’avoir un discours cohérent autant à la maison qu’à l’école. Le parent a le mandat de motiver, de soutenir et d’encourager l’élève dans la pratique de son art.