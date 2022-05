Transport actif : Prise de position claire des professionnels de la santé au Kamouraska

À l’initiative de médecins du Kamouraska, une pétition adressée à différentes instances et à l’ensemble de la population demande de développer un réseau de transport actif (marche, vélo) sécuritaire, indépendant et accessible à l’année.

La pétition signée par plus de 100 professionnels et travailleurs de la santé, dont des médecins (et un coroner), des infirmières, des travailleurs sociaux, etc., indique principalement que les phénomènes de sédentarité sont croissants au Kamouraska comme partout sur la planète. On ajoute que la sédentarité a des effets néfastes sur l’obésité et les maladies chroniques.