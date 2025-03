Diane Sénécal candidate pour le Bloc québécois

« Ça sent les élections », a lancé le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques Maxime Blanchette-Joncas devant une quarantaine de personnes réunies mercredi en soirée à Rivière-du-Loup pour l’investiture de Diane Sénécal, la candidate bloquiste dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata aux prochaines élections fédérales.

Originaire de Montréal, cette dernière s’est établie dans la région il a plus de 30 ans. Elle est notamment connue pour ses nombreuses années à titre d’enseignante au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de directrice adjointe de l’École d’immersion française.

Présidente régionale du Bloc québécois pour l’Est-du-Québec depuis 2023, et de la circonscription depuis 2022, elle dit avoir eu la piqûre de la politique en 2021, lorsque son ami Simon Bérubé, originaire de Saint-Pacôme, s’est présenté aux élections et l’a invitée à l’aider dans sa campagne.

« Je veux être la porte-parole de mes concitoyens à Ottawa », disait-elle, sans jamais nommer par son nom le député actuel, Bernard Généreux, qui, du reste, a confirmé sa candidature. « Il n’est pas invincible, il a déjà perdu une fois », renchérit Maxime Blanchette-Joncas.

Priorités régionales

Diane Sénécal s’engage notamment à défendre les travailleurs de La Pocatière en s’opposant fermement à l’abandon du projet de tramway à Québec. « Contrairement au candidat de Pierre Poilièvre qui se plie sans broncher aux positions de son chef, je me battrai pour que les wagons soient construits chez nous », a-t-elle lancé.

Celle qui dit réaffirmer son appui aux producteurs de bois mettra aussi la gestion de l’offre au cœur de son engagement, tout comme le féminisme, l’immigration et la diversité, et la lutte pour un système de pensions plus juste.

Retour vers le futur

Force est d’admettre que beaucoup de travail reste encore à faire pour convaincre les jeunes de joindre la formation politique. Lors du point de presse, le signataire de ces lignes se serait cru dans une sorte de retour vers le futur, retrouvant la même base militante du Bloc et du Parti québécois qu’il y a une quinzaine d’années, incluant l’ex-député Paul Crête, mentor de la candidate, venu de Québec pour l’occasion.

« Il y avait quelques jeunes, moi-même j’ai 35 ans. Il y a certes du travail à faire pour attirer les jeunes, mais ce n’est pas que pour le Bloc québécois. C’est la même chose pour toutes les formations politiques », explique M. Blanchette-Joncas. Il se dit convaincu que Diane Sénécal est la candidate idéale. « Elle est engagée dans sa communauté depuis de nombreuses années, connaît bien les enjeux du territoire, et pourra faire la différence. »