Les disparus du Wyoming

Dernière soirée, de Lisa Gardner, est le deuxième volet des aventures de Frankie Elkin, ni flic, ni détective privé, mais simple citoyenne qui s’est donné comme mission de retrouver des personnes disparues.

Narratrice de ce récit riche en péripéties rocambolesques, elle nous emmène dans les régions les plus sauvages du Wyoming à la recherche d’un certain Timothy O’Day, disparu cinq ans plus tôt dans des circonstances troubles, lors de son week-end d’enterrement de vie de garçon, laissant derrière lui deux parents inconsolables, une fiancée désespérée, et quatre garçons d’honneur, compagnons de beuverie, rongés par la culpabilité.

Le jeune homme était un pro de la randonnée, mais on ne l’a jamais retrouvé. Tous les ans, son père Martin organise une mission de recherche, et pour la cinquième tentative, Frankie Elkin décide de participer à l’expédition qui va écumer la région du Canyon du Diable à la recherche d’indices… ou d’un cadavre ! Mais Frankie a beau avoir un flair unique pour retrouver les disparus, elle ne connaît rien à la forêt.

Participent aussi aux recherches : Bob, un chasseur de Bigfoot [sic], Nemeth, un guide de la région engagé par Martin O’Day, et trois des amis du disparu, présents le soir de son étrange disparition.

Dire que l’expédition ne sera pas de tout repos est un euphémisme, car la nature sauvage est très hostile, le terrain est accidenté, les déplacements sont périlleux, pleins d’embûches, etc. Mais il y a pire…

Dès la première nuit, les choses vont déraper. Quelqu’un ou quelque chose semble bien décidé à faire échouer l’expédition. Rapidement, celle-ci tourne au cauchemar, en mettant à rude épreuve les capacités de survie de ses membres. Aucun ne sortira intact de cette terrible aventure !

Il ne faut surtout pas se fier au titre français, d’une banalité affligeante, car c’est un vrai roman d’aventures, un thriller, avec ce qu’il faut d’éléments de mystère, d’actions trépidantes, et un dénouement qui déjoue toutes les suppositions !