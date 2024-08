Dion-Viens offre une performance électrisante au GP3R

Le coureur automobile originaire du Kamouraska Simon Dion-Viens était récemment en piste pour la Série NASCAR Canada à l’occasion du prestigieux Grand Prix de Trois-Rivières ayant eu lieu la fin de semaine du 9 au 11 août. Même s’il n’a pas réussi à monter sur le podium, le pilote est fier de la performance de son écurie, et estime avoir démontré tout son talent en faisant preuve de beaucoup de vitesse.

« Nous sommes arrivés à Trois-Rivières avec une nouvelle voiture que le Groupe Duclos avait achetée durant l’hiver. Même si nous n’avions pas encore beaucoup de données au niveau des différents réglages, mon équipe et moi étions confiants de bien performer tout au long du week-end », explique Dion-Viens.

Pendant la séance d’essai, au volant de la voiture 37 Duclos Chrysler commanditée par Pièces d’auto AlainCôté/Normand/KennyUPull/Rousseau et XPN, Dion-Viens a été en mesure d’inscrire le 17e meilleur temps sur les 33 voitures présentes. Ensuite, en qualification, il a produit un chrono satisfaisant lui permettant de se positionner 15e sur la grille de départ pour la course de 60 tours du lendemain.

« Au départ de l’épreuve, j’ai été patient afin d’éviter les ennuis en piste, tout en sauvegardant mes freins et l’usure des pneus. Après notre arrêt au puits obligatoire, que nous avons effectué au 12e tour de l’épreuve retour, lors d’une relance, j’ai été surpris par un effet accordéon au freinage, de sorte que j’ai malheureusement percuté l’arrière de la voiture devant moi. J’ai ensuite été obligé de faire un second arrêt au puits afin d’enlever les pièces de carrosserie endommagées sur l’auto, ce qui m’a repositionné pratiquement à l’arrière du peloton », ajoute le coureur.

Le Kamouraskois n’a toutefois pas baissé les bras, puisqu’il savait qu’il possédait une bonne voiture. Dion-Viens a donc remonté graduellement dans le peloton pour se positionner, peu après la mi-course, dans le top 10.

« Lors des dernières relances, je me suis pointé en troisième position, et j’ai tout donné afin d’améliorer mon sort pour terminer sur le podium. Malheureusement, je me suis fait bousculer dans les virages deux et trois par un autre compétiteur qui a envoyé ma voiture en dérapage. J’ai perdu ainsi quelques places pour finalement croiser le fil d’arrivée en septième position », ajoute-t-il.

Toute l’équipe de SDV Autosport se concentre maintenant sur la préparation de la voiture Duclos Chrysler en vue de la prochaine épreuve du côté du circuit d’ICAR à Mirabel, qui aura lieu le 24 août prochain.

« Même si je souhaitais accéder au podium, je suis content de notre résultat, et surtout très fier du travail accompli par tous les membres de l’équipe. Nous sommes une petite équipe, et nous effectuons un programme de course à temps partiel dans la série canadienne de NASCAR en étant en mesure de nous démarquer tout en rivalisant avec les meilleures écuries du plateau », a conclu Dion-Viens.