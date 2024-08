Un nouveau gymnase à Mont-Carmel

Un projet d’envergure de 5,4 millions $ est en cours à l’école Notre-Dame de Mont-Carmel, avec la construction d’un nouveau gymnase qui transformera l’établissement. Selon Geneviève Soucy, directrice générale adjointe, les travaux entamés ce printemps visent à offrir aux élèves et à la communauté une infrastructure sportive à la hauteur des besoins actuels.

« Les élèves de Mont-Carmel pourront bénéficier d’une infrastructure sportive moderne. Ce sera aussi un plus pour la communauté », dit Mme Soucy. Le projet se déroule en deux phases : la première, visant à construire le nouveau gymnase, sera achevée cet hiver. L’ancien gymnase, datant de la construction initiale de l’école, ne sera pas démoli, mais transformé pour répondre aux besoins actuels. On le convertira en deux nouvelles classes et en vestiaire avec casiers. Cette seconde phase est prévue pour l’été 2025.

La directrice générale adjointe ajoute que le nouveau vestiaire, conçu pour regrouper manteaux et bottes en un seul lieu, apportera des avantages significatifs. « Le vestiaire “mouillé” permettra de concentrer les manteaux et les bottes au même endroit plutôt que partout dans les corridors de l’école, ce qui représente des avantages de fonctionnalité et d’entretien des revêtements, en plus d’aider à en préserver la durabilité », ajoute Mme Soucy.

En plus de l’amélioration des conditions sportives, les nouvelles classes offriront un environnement d’enseignement optimisé pour les 90 élèves de l’école.