Diplômes en décalage : Kamouraska monte, L’Islet stagne

Le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches offrent un aperçu contrasté en matière de scolarité et de taux de diplomation postsecondaire, comme l’indiquent les récentes données du Panorama des régions de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Dans les MRC du Kamouraska et de L’Islet, cette disparité est particulièrement marquée, et révèle des orientations éducatives distinctes.

Le document indique que la MRC du Kamouraska affiche une proportion notable de sa population âgée de 25 à 64 ans détentrice d’un diplôme postsecondaire. Ainsi, alors que le taux de diplomation était de 46,6 % en 1999, il est passé à 76 % en 2023, une progression importante que l’on attribue aux efforts régionaux pour promouvoir l’éducation supérieure, et visant à répondre aux besoins d’un marché du travail de plus en plus axé sur des qualifications spécifiques.

Dans Chaudière-Appalaches, environ 65 % des adultes âgés de 25 à 64 ans détiennent un diplôme postsecondaire. L’ISQ attribue cette différence de dix points de pourcentage à un choix régional davantage orienté vers les formations professionnelles et techniques, répondant aux besoins immédiats des industries locales, comme le secteur manufacturier qui constitue une part importante de l’économie de Chaudière-Appalaches. Notons par ailleurs que le taux de 65 % correspond exactement à la moyenne provinciale, et constitue un bond de 20 points comparé à 1999 pour cette région.

Les chercheurs de l’ISQ précisent que ces disparités en matière de diplomation postsecondaire ont des conséquences significatives sur le développement économique et social des deux régions. Le Bas-Saint-Laurent, avec une proportion élevée de diplômés postsecondaires, se positionne avantageusement pour attirer des industries nécessitant une main-d’œuvre qualifiée. En revanche, Chaudière-Appalaches, malgré son dynamisme industriel, pourrait tirer profit de politiques visant à encourager la poursuite des études supérieures, pour diversifier son économie et répondre à l’évolution du marché de l’emploi.

Diplomation universitaire

En 2023, environ 26 % des adultes âgés de 25 à 64 ans dans la MRC du Kamouraska détenaient un diplôme universitaire, une proportion qui reste en dessous de la moyenne provinciale de 37 % pour ce niveau de scolarité. Comparativement, dans la région de Chaudière-Appalaches, 24 % de la population dans la même tranche d’âge détient un diplôme universitaire.

Ces données montrent que, bien que la MRC de L’Islet ait un taux de diplomation postsecondaire solide, elle pourrait, selon l’ISQ, bénéficier de mesures visant à encourager davantage la poursuite des études universitaires et collégiales. Cela permettrait à la région de diversifier ses compétences locales, et d’augmenter son potentiel de croissance à long terme dans des secteurs émergents.