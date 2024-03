Direction générale partagée : Saint-Joseph et Saint-Alexandre se jettent dans la mêlée

Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et Saint-Denis-De La Bouteillerie ne sont plus les seules municipalités du Kamouraska à se partager la même direction générale. Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska font maintenant de même avec Dany Sénéchal.

Ce partage a débuté le 12 février dernier, et une première rencontre de travail a eu lieu avec les élus de Saint-Joseph-de-Kamouraska le 26 février en soirée. Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph, s’est dite soulagée. Depuis son entrée en poste en 2018, elle a connu quatre directions générales différentes. Dans les deux dernières années, ces départs successifs l’ont même forcée à assumer la fonction à plusieurs reprises entre chaque embauche. « Je ne me suis pas lancée à la mairie pour faire de l’administratif, mais de la politique; rencontrer mon monde, aller sur le terrain, communiquer nos décisions, faire avancer nos projets », dit celle qui estime maintenant être en mesure de retrouver pleinement son rôle de mairesse.

De tout temps, les directeurs généraux se sont succédé dans les municipalités du Kamouraska, certains passant même de l’une à l’autre. Or, avant la pandémie, ces chaises se comblaient relativement vite. Depuis deux ans, la recherche prend l’allure de véritable chemin de croix comme en témoigne Nancy St-Pierre, ou encore récemment Nicole Généreux, mairesse de Saint-Denis-De La Bouteillerie, qui a rejoint Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme dans le partage de la même directrice générale.

Dans ces trois municipalités de l’ouest du Kamouraska, les discussions entourant une étude de regroupement municipal avec La Pocatière et d’autres municipalités environnantes ont été le prélude à ce partage de services. À Saint-Joseph et à Saint-Alexandre, une réunion similaire tenue le 8 mai 2023, et à laquelle participait également Saint-André-de-Kamouraska, mais axée uniquement sur des regroupements de services, est ce qui a semé le début d’une réflexion chez Nancy St -Pierre.

« C’est sûr que lorsque je regarde Louis-Georges Simard [Rivière-Ouelle] et Louise Chamberland [Saint-Pacôme] rayonner à la table des maires depuis qu’ils partagent la même directrice générale, ça me donne confiance dans le chemin qu’on vient d’emprunter », poursuit-elle.

Pas de fusion

L’embauche de Dany Sénéchal, qui partagera désormais son temps entre Saint-Alexandre et Saint-Joseph, ouvre, selon Nancy St -Pierre, à un partage d’expertise qu’elle souhaite avoir depuis longtemps au sein de sa municipalité.

Des employés pourraient être amenés à collaborer dans l’une ou l’autre des deux municipalités selon leur champ d’expertise.

« Enfin, mon équipe de travail va aussi avoir de la stabilité. Tous les changements vécus à la direction générale depuis deux ans, ce n’est pas facile à vivre pour nos employés. On se donne un bon six mois pour apprivoiser ce nouveau fonctionnement », ajoute la mairesse de Saint-Joseph.

Ce partage de ressources n’est pas non plus le premier jalon vers une fusion municipale. Une soirée d’information publique aura lieu dans la prochaine semaine à Saint-Joseph afin de dissiper tous les doutes qui pourraient exister à ce chapitre, en plus de bien expliquer le rôle de Dany Sénéchal.

Tout au plus, le partage de la même direction générale favorisera simplement les regroupements de services dans le futur, Saint-Joseph étant déjà habituée à cette formule pour le camp de jour, les déchets, et le service de sécurité incendie.

« La taxation municipale a ses limites; c’est ce qui nous oblige à regarder d’autres façons d’offrir les services aux citoyens si on désire demeurer attractif. Si c’est possible de le faire tout en économisant, je serai toujours ouverte à regarder les possibilités. »