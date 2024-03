Rappel du règlement à la protection et à la mise en valeur des forêts privées

Le 15 février dernier, l’Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches (APPA) a mis en application la résiliation des droits de passage sur divers lots au sud du territoire, coupant ainsi l’accès à plusieurs sentiers de motoneige. Cette mise en œuvre survient à la suite de l’annonce du projet de mise en marché collective du bois de sciage et déroulage, administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (SPBCS).

À la lumière de ces événements, la MRC de L’Islet tient à mentionner que l’adoption du Règlement 04-2022 modifiant le règlement régional 02-2016 relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées visait surtout à modifier quelques dispositions afin de faciliter la remise en culture de superficies en friche agricole. Il est donc important de souligner que ce règlement n’est aucunement en lien avec le présent litige qui oppose l’APPA et le SPBCS.

« Rappelons que le Règlement 02-2016 qui inclut les modifications apportées par le règlement 04-2022, adopté en vertu des pouvoirs conférés par les articles 79.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, vise à assurer la protection du couvert forestier et à favoriser l’aménagement de la forêt privée sur son territoire. Ce règlement reconnaît le rôle structurant de la forêt et de l’agriculture en tant que composante indispensable au maintien de l’équilibre écologique, social et économique de notre région. Ce règlement est le résultat d’un important processus de consultation, où les acteurs du milieu ont pu se prononcer et être entendus » affirme Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Source : MRC de L’Islet