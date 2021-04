(MISE À JOUR)

lzéar Bélanger de St-Jean-Port Joli, qui a été porté disparu plus tôt aujourd’hui, a malheureusement été retrouvé sans vie suite à une sortie de route survenue dans le secteur de St-Damase. Une enquête est présentement en cours pour établir les causes et les circonstances entourant cet évènement.

Il avait été vu pour la dernière fois le 6 avril dernier en après-midi, dans le secteur de St-Jean-Port-Joli.