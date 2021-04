Un projet-pilote d’Éducation par la nature au Kamouraska

78 jeunes de CPE et d’écoles de la région participent depuis le début de l’année scolaire à un projet-pilote, appelé « Éducation par la nature », qui vise à utiliser l’environnement naturel extérieur comme contexte éducatif.

« C’est génial ! Les jeunes développent définitivement leur créativité », résume une des enseignantes participantes, Mme Marjolaine Pelletier, de l’école Monseigneur-Boucher à Saint-Pascal.

En sortant dehors pratiquement tous les jours, une heure le matin et 45 minutes l’après-midi et parfois même tout l’après-midi, elle transfère ce qui se fait en classe… en forêt.

« On peut faire plein d’activités, on a fait une expérience qu’on fait normalement en classe, comme celle du “coule-flotte”, dans des flaques d’eau. Les enfants se sont amusés avec des roches et des brindilles de bois et voir si ça coule ou ça flotte. On fait la même chose, mais au lieu de le faire en classe, on le fait avec les éléments de la nature », ajoute l’enseignante, qui n’hésiterait pas à continuer un tel projet l’an prochain.