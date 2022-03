Don à la Maison de la famille de la MRC de L’Islet

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est responsable de plusieurs activités, notamment la Halte-garderie, qui offre un répit pour des parents de la Municipalité, une « popote roulante », une cuisine collective, un service « accueil et écoute », et bien d’autres services. Chaque année, ces activités sont organisées dans le but d’appuyer sa mission, soit celle de promouvoir le mieux-être des familles, couples et individus en les soutenant dans leurs tâches, leur développement et leurs responsabilités.