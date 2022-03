Généreux déçu du vote contre l’abolition temporaire de la TPS sur l’essence

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux est extrêmement déçu que le gouvernement NPD-libéral ait refusé de voter, le 23 mars, en faveur d’une motion pour soulager les automobilistes qui sont confrontés à un coût de l’essence jamais vu au pays. Cette réduction temporaire de 5 % sur l’essence et le diesel aurait donné lieu à une réduction du prix moyen d’environ huit cents le litre.

« Le premier geste posé par le nouveau gouvernement de coalition NPD-libérale est de rejeter catégoriquement une mesure proposée par le Parti conservateur, mesure qui aurait directement aidé les familles », s’insurge Bernard Généreux. Le vote a opposé 115 voix pour à 209 voix contre.

Le Parti conservateur souhaitait offrir une aide concrète et directe aux Canadiens en supprimant la TPS sur le carburant. « Nous avons proposé une solution simple et efficace afin de laisser plus d’argent dans les poches des travailleurs et travailleuses. Malheureusement, les députés de la coalition NPD-libérale ont voté contre cette proposition », ajoute le député Généreux.

« Ce vote démontre hors de tout doute que l’entente entre le NPD et les libéraux contribuera malheureusement à augmenter les impôts, à alourdir la dette et à appauvrir davantage les Canadiens. Cependant, les conservateurs continueront à se battre pour rendre la vie des citoyens plus abordable », conclut Bernard Généreux.

Source : Bernard Généreux