Don de 5 000 $ de la Promutuel à la Campagne de financement de la Fondation du CRDP-CA

Les mutuelles de la Promutuel Assurances de la Rive-Sud, de la Chaudière-Appalaches et de Montmagny/L’Islet ont accordé un soutien financier de 5 000 $ à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) dans le cadre de la Campagne de financement Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches.

Les dons recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de la Campagne de financement, Donnez de l’ESPOIR , serviront à l’achat d’équipements médicaux à la fine pointe des nouvelles technologies et pour l’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique au point de service de Lévis, une première au Québec.

La Fondation du CRDP-CA, fondée en 2002, a une vocation régionale. Sa mission est d’améliorer la qualité des services offerts à la clientèle dans les quatre points de service du Programme de réadaptation en déficience physique situés à Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines par l’achat d’équipements novateurs et par la réalisation de projets qui ont un impact significatif sur la qualité des services offerts à la clientèle.

Chaque année, c’est plus de 200 000 heures en prestation de services qui sont dispensées à la clientèle dans les quatre points de service. Des services indispensables qui permettent aux usagers de regagner le maximum d’autonomie afin de pouvoir poursuivre leurs activités sociales et professionnelles et aspirer à une meilleure qualité de vie.