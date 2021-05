Donner le plaisir de lire au Camp de jour

Une initiative régionale se déploiera dans les camps de jour de la région cet été. Des animatrices ou animateurs dûment formés iront dans les camps pour donner le goût de la lecture aux enfants et par la bande maintenir leurs acquis scolaires.

Le budget associé à cette initiative est directement lié au Plan de relance pour la réussite éducative au-delà de la pandémie du gouvernement. Le but est d’intégrer la lecture et le goût de lire aux enfants, sans que ce soit trop « pédagogique » ou que des examens s’y rattachent durant l’été.

« L’initiative va rayonner dans les huit MRC. Le principe est d’aller animer les jeunes, les intéresser à la lecture dans le plaisir et l’évasion. Il n’y a rien de pédagogique ou d’apprentissage. C’est axé sur le plaisir de la lecture pour éviter que les enfants perdent leurs acquis qu’ils ont eus pendant l’année », a dit Sophie Archambault, coordonnatrice chez COSMOSS au Kamouraska.

Les activités ludiques avec les livres Plaisir de lire en camp de jour seront coordonnées par COSMOSS Bas-Saint-Laurent et se traduiront par l’embauche de 15 jeunes animateurs en lecture qui offriront des activités dans le respect des consignes sanitaires s’appliquant aux camps de jour. Deux personnes seront affectées au Kamouraska, dont une issue du Réseau biblio et de son Club de lecture d’été Desjardins qui existait déjà. L’autre sera Alexandra Pineault du Centre de Zoothérapie et d’Apprentissage du Kamouraska, qui sera accompagnée d’un chien, pour une valeur ajoutée en zoothérapie.