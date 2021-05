Le centre de rénovation de Saint-Alexandre adopte la bannière Agrizone

Le centre de rénovation BMR de Saint-Alexandre de Kamouraska change de bannière et devient Agrizone par BMR.

Cette bannière correspond à une clientèle rurale qui a des besoins en produits horticoles, d’élevage et de fenaison et elle propose une gamme de produits spécialisés dans le domaine agricole. Malgré le changement de bannière, la mission et les valeurs demeurent les mêmes.

Les amateurs, les passionnés et les professionnels d’agriculture seront servis à souhait. L’agriculture sera à l’honneur avec la bannière Agrizone par BMR.