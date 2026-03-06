Dons de 2500 $ à la Maison d’Hélène

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile — qui célébrera ses 80 ans en 2027 et qui regroupe des Chevaliers de L’Islet-Sud — ont remis un don 2500 $ à la Maison d’Hélène afin de soutenir le financement de cette maison de soins palliatifs.

Ce montant a été amassé grâce aux activités organisées par les membres, et spécialement par la vente de billets de la Campagne des œuvres. Les Chevaliers de Colomb remercient chaleureusement la population pour son appui, et les membres qui s’impliquent. On reconnaît sur la photo Eddy Collin, Grand Chevalier, Annie Pelletier, directrice générale de la Maison d’Hélène, Jacques Guillemette, secrétaire-trésorier, et Jean-Yves Thiboutot, responsable de la Campagne des œuvres.