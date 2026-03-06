Une approche saluée

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) accueille favorablement la stratégie automobile annoncée par le premier ministre du Canada, Mark Carney. En remplaçant la norme sur la disponibilité des véhicules électriques par des normes d’émissions de GES, Ottawa adopte une approche pragmatique, qui fixe des objectifs d’émissions sans imposer une technologie unique pour y arriver. Cette approche favorise une plus grande diversité de modèles et de technologies à court terme, tout en maintenant une trajectoire de réduction des émissions.

La CCAQ salue également les investissements annoncés pour accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge à l’échelle du Canada, ainsi que le retour d’incitatifs à l’achat et à la location de véhicules électriques.

« L’annonce fédérale change son approche, et c’est une bonne chose : elle mise sur la flexibilité, encourage la diversité de l’offre, en plus de soutenir la demande avec des incitatifs et de l’infrastructure. C’est un signal important pour l’industrie », affirme Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la CCAQ.

Au Québec, la CCAQ souligne que le réseau des concessionnaires a fait preuve de patience jusqu’ici. Malgré l’incertitude et les impacts très concrets sur les activités, les investissements et la planification, les concessionnaires continuent d’accompagner les consommateurs et de s’adapter, en attendant des gestes clairs du gouvernement du Québec concernant la norme véhicules zéro émission (VZE). La patience a ses limites quand l’incertitude devient structurelle.

« Maintenant, il est temps que le gouvernement du Québec bouge. Nous demandons la suspension immédiate de la norme VZE québécoise, et sa révision complète. Le gouvernement doit poser des gestes structurants : une trajectoire réaliste et un cadre qui tienne compte de la capacité des Québécois d’adopter cette technologie. Une transition ambitieuse est possible, mais elle doit être exécutable », conclut Ian P. Sam Yue Chi.

La CCAQ représente près de 900 concessionnaires franchisés de véhicules neufs, légers et lourds dans l’ensemble des régions du Québec.

Source : CCAQ