Dossier du Cap au Diable

L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie (L’APSDB) a, comme tout le monde, été stupéfaite devant la destruction d’une partie du Cap au Diable, et reste grandement préoccupée par cette échancrure faite au paysage denisien.

Le patrimoine n’est pas seulement un ensemble de pratiques culturelles à perpétuer, et des bâtiments significatifs à conserver pour les générations futures, c’est aussi l’environnement naturel dans lequel nous vivons, et qui constitue en bonne part notre identité régionale.

En s’attaquant aux cabourons, on s’en prend à notre histoire culturelle et naturelle, alors que les dommages sont irréparables. Les règlements sont là pour cadrer et préserver des valeurs collectives, et c’est pour cette raison que nous demandons aux autorités de rester vigilantes, notamment au sujet de la protection de nos héritages, tant naturel que culturel.

Des exemples positifs existent déjà dans notre région qui pourraient inspirer de nouvelles et meilleures pratiques en matière de protection de notre « paysage culturel », dont les cabourons font évidemment partie.

L’APSDB est prête à collaborer avec le conseil municipal à toute initiative visant à déployer des mesures ambitieuses de préservation du patrimoine à Saint-Denis.

Par conséquent, l’APSDB salue et appuie la position de la Société des cabourons du Kamouraska, et la déclaration de la MRC du Kamouraska, notamment en ce qui concerne l’imposition de mesures de réparation ou de mitigation aux personnes fautives.

La mission de L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie est de conserver et mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la Maison Chapais. Par l’ensemble de ses activités, elle fait connaître et rend vivant le riche patrimoine de ce lieu d’interprétation historique.

Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie