Les débuts de la danse classique

Pour répondre à cette question, nous devons faire un voyage dans le temps et retourner vers la fin des années 1600 et le début des années 1700. Nous devons aussi nous transporter en France et plus particulièrement à Versailles et à Paris.

À cette même époque, rappelons-nous que le Roi qui régnait était le Roi Louis XIV. Celui-ci était passionné par le ballet depuis son enfance. Il pratiquait régulièrement cet art, faisait des présentations dans la cour et jouait des rôles lors de grandes représentations de diverses comédies-ballets.

D’ailleurs si on l’appelle le Roi Soleil, cela est dû à l’emblème et la symbolique entourant le soleil suite à une représentation du Ballet royal de la Nuit.

Grâce à son côté artistique et à son amour pour le ballet, Louis XIV a permis à la danse de prendre son envol, d’être davantage popularisé et de connaître un succès qui a permis à cet art de perdurer dans le temps.

Et le lien avec le côté jardin et le côté cour ?

Cette expression désigne le côté gauche et le côté droit afin qu’il n’y ait pas de confusion entre les deux du point de vue, soit celui de l’artiste sur scène et de celui du metteur en scène. Effectivement, la gauche et la droite lorsqu’on est sur une scène, ne sont pas du même côté que lorsque nous sommes assis dans la salle faisant face à cette dernière.

Pour faciliter les choses, cette expression veut qu’on utilise les termes toujours de la position du spectateur, soit face à la scène. Donc, le côté jardin serait du côté gauche et le côté cour, le côté droit.

Le plus incroyable dans tout ça, c’est que lorsqu’on revient au Roi Louis XIV, on constate qu’il y a d’un côté du Château de Versailles, les jardins, et de l’autre, la cour du Roi.

Ce même concept semble aussi avoir été utilisé à Paris, au palais des Tuileries, où la salle de théâtre donnait d’un côté sur le jardin des Tuileries et de l’autre, sur la cour du Louvre.

Cette expression est restée et continue d’être utilisée puisque même dans nos studios de danse à ce jour, les côtés jardin et cour sont identifiés et sont enseignés à nos jeunes danseurs afin de faciliter leurs repères dans l’espace.

Lors des événements comme les spectacles ou les compétitions, il n’est pas rare de se faire demander, par exemple, si nous entrons du côté jardin ou du côté cour.

Si vous souhaitez vous souvenir de cette expression artistique, un truc mnémotechnique a été créé pour se rappeler de quel côté correspondent le jardin et la cour. Si vous vous situez dans la salle, donc dans la position d’un spectateur, souvenez-vous des initiales J. C. — Jésus Christ, Jules César, ou plus particulièrement pour les Québécois, Jean Coutu ! —, le J signifie le Jardin (à gauche) et le C signifie la Cour (à droite).

À l’École Destroismaisons, nous tenons à ce que nos danseurs en apprennent davantage sur la provenance et sur l’histoire de certaines notions de la danse. C’est le cas notamment de cette expression qui a été enseignée à la plupart de nos danseurs et qui est utilisée à l’intérieur des murs de notre studio de danse.

Collaboration spéciale : Coralie Roger, Coordonnatrice artistique, École Destroismaisons