Douze rendez-vous en mars aux ADLS

En mars, ce sont une douzaine de rendez-vous que les Arts de la scène (ADLS) offrent au public avide de cirque, de musique et de rire.

Humour

Avant la fin du monde, Olivier Martineau et Mathieu Cyr proposent une séance de défoulement collectif où tout se dit mais rien ne se répète, le samedi 2 mars à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation des Constructions Jimmy Caron. Dans le cadre des soirées Rire en salle, Mike Beaudoin présente le matériel de Vrai, le samedi 9 mars à 20 h à la salle Promutuel Assurance, une présentation de OK pneus André Ouellet. Mégan Brouillard, totalement en cohérence avec ses racines, présentera son premier spectacle solo Chiendent le vendredi 15 mars à 20 h à la salle Promutuel Assurance, une présentation de Ressorts Liberté.

Dominic Paquet est de retour avec la supplémentaire du spectacle Laisse-moi partir le samedi 16 mars à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation de Transport Saint-Pamphile. Le phénomène de l’humour, la légende Dave Gaudet, débarque le jeudi 28 mars à 20 h à la salle Promutuel Assurance. Le mois se clôture avec la nouvelle proposition de Laurent Paquin, Crocodile Distrait, le samedi 30 mars à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation de Rousseau Métal.

Chanson

Ludovick Bougeois et ses musiciens redonnent vie au fameux groupe des années 1980, Les BB. Les nostalgiques se réuniront dans une salle pleine le vendredi 1er mars à 20 h à la salle Edwin-Bélanger. Marc Hervieux et Sophie Faucher unissent leurs voix pour célébrer l’œuvre de la grande Maria Callas, le vendredi 8 mars à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation de l’hôtel l’Oiselière.

L’album concept Pearl, réalisé par Connor Seidel, illustre le parcours de Bobby Bazini jusqu’à ce cinquième opus qu’il présentera le samedi 23 mars à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, en partenariat avec Malette. Karen Young et Marianne Trudel s’unissent pour rendre hommage à la nature, à la beauté et à la vie, le dimanche 24 mars à 15 h à la salle Promutuel Assurance, en partenariat avec la série musique La Voix du Sud.

Relâche

Les jeunes pourront non seulement voir, mais expérimenter par eux-mêmes les défis physiques du cirque lors de la Relâche aux ADLS. Le jeudi 7 mars au Cabaret Cogeco, il sera possible d’assister à représentation, soit à 9 h 30 ou à 11 h d’un cirque miniature CIRK’ALORS, ou encore participer à un atelier de jonglerie à 14 h. À cela s’ajoute une programmation cinéma sur-mesure comprenant le film d’animation Migration en matinée et Le Successeur en soirée.

L’art de la parole

À la suite du succès de son premier spectacle solo, David Goudreault récidive avec une performance scénique alliant humour et poésie. Révélant les secrets de son processus de création, l’écrivain confronte les grands textes de la francophonie aux aléas du quotidien. En première partie, découvrez l’écrivaine et étudiante en psychologie Geneviève Rioux, le dimanche 17 mars à 15 h à la salle Edwin-Bélanger en partenariat avec Iris.

Détails

Tous les détails de la programmation se trouvent au adls.ca. Il est possible de se procurer les billets en ligne, au bureau (29, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny), par téléphone au 418 241-5799 ou dans l’un des trois points de vente de la Côte-du-Sud (Jean Coutu Montmagny, dépanneur Voisin Saint-Pamphile et au Centre socioculturel Gérard-Ouellet Saint-Jean-Port-Joli).

Source : Les Arts de la scène de Montmagny