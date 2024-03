Un forum pour discuter des priorités régionales

Réunis dans le cadre du Forum régional sur l’occupation et la vitalité des territoires, la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), les maires et gestionnaires municipaux de l’organisation ont travaillé en collaboration avec les différents ministères et organismes ainsi qu’avec différentes organisations régionales afin de bonifier les propositions de priorités régionales pour la période 2025-2029.

L’élaboration des priorités régionales s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires initiées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ces dernières guideront les actions et les interventions du gouvernement du Québec ainsi que celles des acteurs régionaux.

La démarche est pilotée par un comité directeur régional composé d’élus municipaux, de directeurs de MRC, de représentants de la TREMCA et de ministères et organismes assujettis à la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires et du ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Ainsi, depuis l’été 2023, des consultations ont été amorcées afin de réaliser un diagnostic régional, de déterminer les enjeux prioritaires pour l’élaboration des nouvelles priorités et d’effectuer des propositions qui ont servi de base pour le travail lors du forum.

Le président de la TREMCA, Marc-Alexandre Brousseau souligne que le forum a été l’occasion de contribuer à déterminer nos priorités en occupation et la vitalité des territoires dans une approche de codéveloppement et d’engagement mutuel entre les acteurs du milieu.

Source : Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches