DPJ : Les signalements provenant de la communauté à la hausse

Les signalements d’enfants négligés ou abusés au Bas-Saint-Laurent ont augmenté cette dernière année.

Les signalements, comme partout, ont un peu baissé durant la période de confinement de mars à mai 2020, surtout en raison de la fermeture des écoles et de l’isolement. Puis, un rattrapage s’est fait les mois qui ont suivi, pour un total de 2889 signalements d’avril 2020 à mars 2021, une hausse d’environ 4 % pour le Bas-Saint-Laurent.

« Plus du tiers (des signalements) viennent des employés comme les familles d’accueil, les milieux de garde ou les médecins. Les signalements provenant de la communauté augmentent d’année en année en région. On peut dire qu’ici au Bas-Saint-Laurent on a une communauté bienveillante à l’égard des enfants », soulignait Julie Ouellet, directrice adjointe de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent, lors de la rencontre annuelle servant à présenter les plus récentes statistiques.

Les intervenants en ont retenu à peu près le tiers. On peut expliquer que certains cas ne sont pas retenus en raison de faits qui n’ont pas pu être vérifiés ou parce que la DPJ est déjà dans le dossier, par exemple.

Mauvais traitements psychologiques

Les trois principales problématiques signalées sont dans l’ordre la négligence, l’abus physique et les mauvais traitements psychologiques, comme l’exposition à de la violence conjugale. Par contre, ici en région, les mauvais traitements psychologiques sont en hausse depuis deux ans et passent au second rang des signalements retenus.

« On a de plus en plus d’enfants exposés à la violence conjugale et aux conflits sévères de séparation. Ce qui se passe dans notre société se répercute dans nos statistiques », précisait Anne Duret, directrice de la DPJ au Bas-Saint-Laurent.