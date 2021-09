À Saint-Philippe-de-Néri, on participe aux jardins de l’espoir

Le Comité d’embellissement de Saint-Philippe-de-Néri, actif dans la municipalité depuis 28 ans, avait incité au printemps dernier leurs citoyens, à intégrer des fleurs jaunes dans leur aménagement. La Municipalité a fait de même.

Ces fleurs jaunes représentent à travers le pays les jardins de l’espoir. Une tournée a été faite à la fin-juillet; 109 résidences ont été répertoriées où il y avait vivaces, annuelles et/ou arbustes à fleurs jaunes. Il y a eu un tirage au sort pour choisir huit gagnants. Le comité a profité de la journée des Philippéens le 19 septembre dernier pour remettre des chèques cadeaux dans les centres jardins, gracieuseté de la Caisse Desjardins du Centre et du Centre jardin Montminy.

Voici les gagnants, coup de cœur choisi : Réjeanne Francoeur et Daniel Dumais. Coup de cœur au hasard : Alain Roy et Johanne Dionne; Annie Gallant et Roland Leroux; Manon Dionne et Luc Anctil; Cécile Fortin et Gilles Lévesque; Rachel Gautreau et Marc Albert; Mariette Dumais et Claude Dionne.

Source : Comité d’embellissement de Saint-Philippe-de-Néri