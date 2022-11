Du nouveau pour le Marché de Noël de Saint-Pascal

Le Centre communautaire Robert-Côté sera cette année encore l’hôte du Marché de Noël de Saint-Pascal, qui se tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 décembre.

Avec sa cinquantaine d’exposants, son bistro gourmand, ses activités pour enfants, son concours de tourtières et ses installations extérieures, le marché plaira à coup sûr aux petits et grands venus s’amuser et y compléter leurs emplettes des Fêtes dans un esprit convivial, chaleureux et festif.

Nouveauté cette année : on réveillonne au Marché de Noël. Les festivités commenceront dès le vendredi soir, et s’échelonneront jusqu’au dimanche après-midi. Le vendredi 9 décembre de 17 h à 20 h, tous sont attendus pour un 5 à 8 festif aux côtés de dix exposants en produits gourmands et arts de la table. Le Jardin du Bedeau offrira quelques bouchées aux convives qui auront l’honneur de participer ou d’assister au tout nouveau concours amateur de tourtières, présidé par Christian Bégin. Le jury, constitué de Solange Morneau, Bernard Lauzier (Poissonnerie Lauzier), Kim Côté (Côté Est), Jean-François Dionne et Roxanne Bouchard (Ti-Gus), départagera les personnes gagnantes et leur attribuera de belles récompenses (valeur des prix : 650 $). On peut s’inscrire avant le 6 décembre par téléphone au 418 492-9926.

Le samedi 10 décembre, de 10 h à 20 h, et le dimanche 11 décembre, de 9 h à 16 h, il sera possible de déambuler parmi les quelque 40 exposants en tous genres (producteurs, transformateurs, artisans), de se délecter des en-cas préparés par Marie-Fleur St-Pierre du Jardin du Bedeau, de taper du pied en fredonnant les meilleures chansons du temps des Fêtes, et de prendre l’air au chaud grâce aux installations extérieures.

Les enfants ne seront pas en reste, puisqu’ils auront droit à des contes ainsi qu’à des ateliers de bricolage et de décoration de biscuits de Noël. En somme, Saint-Pascal invite tout le monde à la formule revampée de son Marché de Noël, où cadeaux locaux et bouffe du terroir font le pari de vous tenir occupés toute la fin de semaine.

Source : Ville de Saint-Pascal