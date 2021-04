Du répit à domicile aux proches aidants de personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent

Il s’agit d’un projet qui vise à soutenir les proches aidants de personnes ayant des déficits intellectuels ou physiques ou des troubles du spectre de l’autisme. On vise principalement les personnes handicapées pour qui c’est difficile de sortir en raison de leurs équipements ou parce qu’elles se désorganisent et que c’est difficile de s’adapter. Ce projet est une première pour ce type de clientèle.

« C’est un projet parti de loin. Depuis 2013 qu’on travaille sur ce projet-là. Une maman, à l’époque, nous disait que c’était difficile de prendre du répit avec sa jeune fille. On essayait de trouver une nouvelle façon de faire du répit pour des personnes difficilement sortables de leurs domiciles », a dit Thérèse Sirois, directrice régionale de la Ressource d’aide aux personnes handicapées.

Des gens qualifiés et habitués iront à domicile, dès les prochaines semaines. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’allie à un organisme existant déjà — Baluchon Alzheimer — qui partagera ses ressources. « On ira avec leur expertise, ce sont leurs intervenants à eux qui sont déjà formés et en place », ajoute Mme Sirois. D’autres intervenants seront ajoutés pour répondre à ce nouveau projet qui débutera par 100 jours de répit.