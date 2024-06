ÉCHO – escales artistiques où résonnent communauté et territoire

La MRC de L’Islet, en partenariat avec Est-Nord-Est, résidence d’artistes a récemment annoncé le lancement d’un nouveau projet issu de sa Signature innovation – volet création artistique. Intitulé ÉCHO, celui-ci vise l’aménagement de trois escales artistiques extérieures sur le territoire d’ici l’automne 2025. Derrière chaque installation se tiendra un processus de création collectif entre artistes et professionnels aux expertises variées. L’appel de dossiers pour ÉCHO prendra fin le 21 juillet prochain.

Le témoignage comme point de rencontre

Les citoyens de la MRC de L’Islet sont appelés dès maintenant à partager leurs témoignages sur le site Web www.echolislet.com, afin d’exprimer le lien fusionnel qui les unit avec des lieux du territoire. Les équipes artistiques choisies à la suite de l’appel de dossiers s’inspireront alors de ces témoignages pour nourrir leur processus de création.

Exemples de témoignages

« Mon papa est natif de Sainte-Félicité. J’ai passé plusieurs étés de mon adolescence sur la Côte-des-Bois, chez ma tante Alida et mon oncle Irénée Bois. J’en garde des souvenirs gravés dans le cœur et dans la tête, que je suis chanceuse… Les Bois sont ma deuxième famille, mes frères et sœurs de cœur, je suis tellement heureuse lorsque l’opportunité se présente pour y retourner, sur la côte de cette famille pionnière de L’Islet-Sud, mais aussi dans ce magnifique village enraciné au cœur des Appalaches qu’est Sainte-Félicité », a déclaré Christine Gamache de Sainte-Félicité.

« Les sentiers du lac Fontaine-Claire et de la rivière Bras-d’Apic sont si beaux. Un vrai moment où le temps s’arrête dans la nature. On se sent privilégié et au retour aux sources. Quand je veux reconnecter, je vais là-bas », a quant à elle ajouté Manon Vial de Saint-Marcel.

Appel de dossiers

Les artistes professionnels de la MRC de L’Islet peuvent consulter les détails de l’appel de dossiers du projet ÉCHO à www.echolislet.com/deposer-son-dossier. Ils y trouveront l’échéancier, les critères de sélection, le budget disponible, ainsi que les contraintes de réalisation des installations. Les artistes choisis, qu’ils soient seuls, en duo ou encore en collectif, seront soutenus et encadrés par la MRC de L’Islet ainsi que par Est-Nord-Est, résidence d’artistes pour la réalisation des trois escales artistiques.

À la suite de leur inauguration à l’automne 2025, ces sites uniques pourront accueillir la tenue d’activités de médiation culturelle intimes, en plus d’être fréquentés par les visiteurs ponctuels et curieux de vivre une immersion artistique en plein air.

ÉCHO, escales artistiques où résonnent communauté et territoire sera l’occasion de vivre une expérience humaine enrichissante en découvrant des lieux incontournables qui, par l’art, l’histoire, la science et les confidences feront vibrer la communauté tout en définissant notre territoire qui sera investi de manière durable par des artistes professionnels de Région L’Islet.

Signature innovation

La mise en œuvre de Signature innovation est rendue possible grâce à une entente de plus de 1,3 M$ conclue entre la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds régions et ruralité.