Poilievre visitera le comté à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste

La venue de Pierre Poilievre à Rivière-du-Loup le 22 juin prochain sera un événement d’importance pour les conservateurs et la population de la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, alors que ce dernier sera de passage dans le cadre de sa tournée provinciale à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste, et à presque un an du prochain scrutin fédéral prévu pour octobre 2025. Lors d’une activité similaire ayant eu lieu par le passé à Montmagny, à l’époque où Andrew Sheer était le chef de cette formation politique, Bernard Généreux y avait attiré plusieurs centaines de citoyens.

« L’événement se tiendra le samedi 22 juin à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, à partir de 10 heures du matin. La communauté est cordialement invitée à se joindre à mon chef lors d’un rassemblement du Gros bon sens. Cette rencontre, ouverte à tous et gratuite, sera suivie d’une séance de photos, offrant ainsi l’opportunité aux citoyens de rencontrer personnellement le chef du Parti conservateur, et d’échanger avec lui », a déclaré M. Généreux.

Pierre Poilievre y exposera ainsi les propositions et le plan des conservateurs pour l’avenir du Canada, dans le cadre de la prochaine élection fédérale. « Il faut sortir Justin Trudeau de son poste de premier ministre au plus vite pour changer le cours de notre histoire et ainsi couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget, et arrêter les crimes dans notre beau pays », a insisté M. Généreux, soulignant ainsi, selon lui, l’urgence d’un changement politique pour le bien-être de tous les Canadiens.

Actuellement, les conservateurs récoltent 26 % des intentions de vote, alors qu’à l’échelle pancanadienne, c’est plus de 41 %. Les sondés québécois sont toutefois plus nombreux (44 %) à craindre une victoire de Pierre Poilievre que de voir Justin Trudeau remporter un quatrième mandat (34 %) au prochain scrutin.

Localement, selon le site de projection Québec 125/Canada, Bernard Généreux récolte 53 % des intentions de vote. Toutefois, le site parle davantage de la nouvelle circonscription comprenant l’addition de la MRC de Témiscouata, soit Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata. Malgré cela, le pourcentage demeure plus élevé que le 50,7 % recueillit par Bernard Généreux à la dernière élection fédérale de 2021.

Rappelons que pour le Bloc Québécois, qui arrive deuxième dans les intentions de vote dans le comté, l’organisation locale n’a pas encore trouvé de candidat afin de tenter de déloger Bernard Généreux de son château fort.

On peut assister à cet événement en s’inscrivant au préalable à l’adresse www.conservateur.ca/rassemblement-du-gros-bon-sens-avec-pierre-poilievre-riviere-du-loup/. Cette démarche permettra de faciliter l’organisation et d’assurer la sécurité de tous les participants.