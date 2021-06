Écocentre de La Pocatière : Plantation d’arbres pour terminer le réaménagement

Ce groupe d’amateurs d’horticulture a été aidé par une professionnelle, la coordonnatrice des services horticoles de La Pocatière, Mme Émélie Lapierre. « La plantation d’arbres va embellir les lieux, mais va aussi contribuer à compenser la production de GES provoquée par la machinerie qui a été utilisée pendant les travaux majeurs de réaménagement du site en octobre 2020. La population est de plus en plus sensibilisée au besoin de bien gérer ses matières résiduelles de façon responsable, nos écocentres sont donc de plus en plus utilisés. L’écocentre de La Pocatière a accueilli 7 828 visiteurs en 2020 qui ont déposé 1 071 tonnes de matières. À la MRC de Kamouraska, on est donc heureux d’avoir investi dans ce projet, et on salue les efforts de nos concitoyens, » a expliqué M. Yvon Soucy.

À chacune de ces étapes de réaménagement de l’écocentre, l’équipe de Co -éco a fait les choix les plus efficaces possibles pour, non seulement améliorer la fonctionnalité du site, mais diminuer l’empreinte carbone du projet. « Pour permettre plus de sécurité et un meilleur service aux utilisateurs, la plateforme et le quai d’accès aux conteneurs ont été élargis. Nous avons profité de ce réaménagement pour construire un enclos à métaux en blocs de béton et refaire une signalisation plus efficace. Nous avons réintégré au projet des éléments recyclés, dont de vieux blocs de béton et des pièces de garde-corps de l’ancien quai d’accès. Pour limiter nos émissions de GES, les nouveaux blocs sont faits de béton recyclé et la matière granulaire provient d’une carrière située à moins de 4 kilomètres, » a conclu M. Foy. Il est possible de visionner une vidéo de présentation de l’écocentre réaménagé et de l’activité de plantation d’arbres sur le Facebook de Co-éco.