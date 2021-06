Les conservateurs exigent la fin de l’interdiction homophobe de donner du sang

L’honorable Michelle Rempel Garner, ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable de la Santé, Eric Duncan, député de Stormont—Dundas—South Glengarry, et Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, ont exigé que la ministre Hajdu mette immédiatement fin à l’interdiction homophobe de donner du sang.

En 2015, Justin Trudeau a promis de mettre fin à l’interdiction du don de sang. Or, après six ans, il n’a toujours pas donné suite à cette promesse. Dans le but d’inciter le gouvernement à agir sur cet enjeu important, les conservateurs ont envoyé une ébauche de décret à la ministre de la Santé qui peut commencer le processus de cessation de l’interdiction.

« Les libéraux de Trudeau font beaucoup de promesses lorsqu’ils ont besoin du vote des Canadiens. Or, lorsqu’il s’agit de tenir ces promesses, ils manquent continuellement à leurs engagements. Il est grand temps que Justin Trudeau fasse ce qui s’impose, cesse de condamner l’orientation sexuelle des gens et veille à ce que tous les Canadiens puissent donner du sang en toute sécurité, sans stigmatisation », a dit Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet-—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

Source : Bernard Généreux