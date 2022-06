École de Mont-Carmel : Nouveau gymnase et deux classes de plus

Les sourires étaient bien visibles mardi dernier — surtout chez les profs — lorsque la députée Marie-Eve Proulx est venue confirmer 4,3 M$ du gouvernement pour construire un nouveau gymnase et créer deux nouvelles classes et des vestiaires à l’école primaire de Mont-Carmel.

Le gymnase de petite dimension parsemé de colonnes ne répondait clairement plus aux besoins. Le professeur d’éducation physique devait même amener les plus vieux à l’école secondaire pour qu’ils apprennent certains sports. Dans environ deux ans, ce sera chose du passé, parce qu’un tout nouveau gymnase de 216 mètres carrés sera construit.

Avec l’ancien gymnase, on crée deux classes et un vestiaire pour répondre à l’augmentation du nombre d’élèves. En effet, si l’école compte 80 jeunes cette année, ils seront 87 en 2022-2023 et 99 en 2023-2024.

« On a beaucoup de nouveaux élèves, plus de jeunes de 4-5 ans qui s’en viennent, de nouvelles familles qui s’installent… C’est vraiment nécessaire, également pour le service de garde. Actuellement, on a un local libre seulement », indiquait la directrice de l’école Marie-Hélène Ouellet.

Non seulement l’agrandissement et la modernisation sont bien accueillis par les jeunes et la communauté, mais le personnel également, qui reconnaît que les élèves se retrouveront dans un environnement plus stimulant et plus sécuritaire.