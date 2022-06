Le Défi têtes rasées Leucan fait le plein d’ambassadeurs

« Moi-même j’ai décidé de m’impliquer comme ambassadrice cette année, après une coprésidence d’honneur que j’avais acceptée avec Sophie Lambert il y a quelques années. Leucan est une cause qui me tient à cœur et je remercie tous ceux que j’ai sollicités pour être ambassadeur et qui ont accepté qu’on se partage ce rôle cette année », a-t-elle déclaré.

Elisabeth Bercegeay de la Ville de La Pocatière, Gabriel Hudon de Publicité P. A. Michaud, Lisianne Ouellet de LizoArt et enseignante pour le Centre de service scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rémi Beaulieu de La Crème Rit et CHOX-FM ainsi que Jean Santerre de l’Auberge Comme au premier jour assumeront tous cette responsabilité pour une première fois. Geneviève Gamache et Charles-Alexandre Paré de Rousseau Métal, Simon LeBel de Métro Plus Lebel et Valérie Rancourt-Grenier de LG Cloutier, tous d’anciens présidents d’honneur, ont quant à eux accepté de renouveler leur engagement envers Leucan cette année.