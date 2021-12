École primaire de Saint-Alexandre : Enjeu de sécurité dans la cour d’école et les rues avoisinantes

La Municipalité et l’école primaire de Saint-Alexandre analyseront la question de la sécurité des nombreux élèves qui fréquentent l’école Hudon-Ferland. La configuration de la cour d’école et des rues avoisinantes semble être un enjeu qui préoccupe.

« Il y aura une analyse plus approfondie dans les prochains mois afin que l’on puisse mettre en application des solutions dès la rentrée 2022. En attendant, plusieurs petites actions sont mises en place, dont sensibiliser les parents aux zones pour débarquer les enfants, sensibiliser les élèves et les marcheurs », souligne le service de communications du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup.

« La situation actuelle répond peu à cet objectif (NDLR : de sécurité) notamment en raison du retrait par l’école des aides (brigadiers) provenant du groupe de 6e année et aussi par le fait que plusieurs parents déposent les enfants face à la caisse populaire. Les mesures à mettre en place devraient viser à déposer les enfants le plus près possible de l’école », indique le conseil municipal par voie de résolution.

Le Centre de services scolaire a précisé avoir retiré temporairement les aides-brigadiers pour les mêmes enjeux de sécurité, soit le fait qu’il y a beaucoup d’élèves et beaucoup de circulation automobile. On souhaitait analyser la situation et ne pas mettre des élèves en danger.

La Municipalité ajoute que de telles mesures temporaires lui permettraient, à elle et à l’école, d’examiner plus en profondeur, via l’étude d’une firme spécialisée, le meilleur scénario possible afin de bien préparer l’année 2022-2023 et les années subséquentes.