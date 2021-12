Bas-Saint-Laurent : Un portrait plus clair de la problématique des plastiques agricoles

La région détient maintenant des données claires et précises sur les déchets de plastiques agricoles et de tubulures acéricoles dans le Bas-Saint-Laurent. Le désir de tous est de mettre en place des solutions efficaces pour en disposer de meilleures façons que l’enfouissement.

Une étude importante a été menée dernièrement, concernant les déchets de pellicules d’enrubannage, les bâches ou toiles et les tubulures des érablières.

1500 entreprises ont été sondées et 400 ont répondu, ce qui permet d’obtenir des données valides.

Au niveau des déchets de plastique, la donnée récente est de 992 tonnes par année pour tout le Bas-Saint-Laurent, soit 27 % de plus que le portrait le plus récent estimé par Recyc-Québec. Le Kamouraska est la MRC qui en produit le plus.