École secondaire de La Pocatière : Place au hockey des Phénix

L’École polyvalente La Pocatière ajoute du nouveau à son programme sport-études. En plus du football, du basketball et du volleyball, s’ajoute dès la rentrée une concentration hockey. Selon Andrée Malenfant, responsable du programme, il y a déjà quelques années que l’on étudie cette possibilité.

« Nous savions qu’il y avait beaucoup de jeunes dans l’école qui jouaient au hockey. L’idée a fait son chemin, et c’est un grand succès puisqu’au moins 25 jeunes sont déjà inscrits. Nous pourrons donc former deux équipes », dit-elle, enthousiaste, ajoutant que le monde du hockey mineur change. « L’an prochain, il y aura 15 nouvelles équipes dans le réseau scolaire, alors nous embarquons dans la vague. »

Les équipes de la polyvalente de La Pocatière pourront jouer du côté de Québec et de Chaudière-Appalaches. « Nous pourrons jouer dans les tournois et contre des écoles qui sont près de nous, et ainsi faire des allers-retours la même journée, sans avoir besoin de coucher dans un hôtel. C’est un autre bel avantage. »

Le programme Multisport favorise le développement scolaire des élèves. En intégrant un programme structuré qui allie horaires de sport et soutien scolaire adapté, les jeunes athlètes peuvent gérer plus efficacement leur emploi du temps. De plus, les valeurs inculquées par la discipline sportive, telles que la persévérance, le travail d’équipe et la gestion du stress, se traduisent souvent par une amélioration des performances scolaires.

Un bon comportement

Les jeunes du programme Hockey-Phénix de l’École polyvalente La Pocatière devront avoir un bon comportement et de bonnes notes pour pouvoir continuer de jouer. Un suivi serré sera effectué par les entraîneurs, en collaboration avec les professeurs. « Nous voulions privilégier l’apprentissage, et rendre le hockey accessible au plus grand nombre de jeunes possible. Notre programme servira donc de levier pour les encourager à avoir un bon comportement en classe », poursuit Mme Malenfant, qui chapeaute le programme Hockey avec Thomas Sasseville et Thierry Bélanger.

Le sport-études offre aussi aux jeunes la possibilité de perfectionner leurs compétences sportives dans un environnement professionnel. Les programmes sont encadrés par des entraîneurs qualifiés qui fournissent un suivi technique de haut niveau. Les jeunes joueurs bénéficient ainsi d’un développement sportif optimal.

Le précamp est déjà en cours, et la sélection des joueurs se fera d’ici la fin du mois. À noter que deux filles évolueront avec leurs confrères dans l’équipe de hockey Phénix. Les jeunes qui désirent y prendre part doivent évidemment s’inscrire à cette polyvalente. Notons que leur participation à ce programme les autorisera à jouer dans une autre équipe de hockey, en dehors de l’école, ce qui n’est pas toujours le cas.

Autre aspect intéressant, les jeunes qui adhèrent tôt au programme Hockey-Phénix bénéficient d’un rabais de 45 % sur les frais d’inscription. « L’École paie la différence, et offre cette opportunité qui revient, pour une saison complète de 24 parties, à 750 $ seulement. Généralement, on parle de plus de 1300 $, et pour une saison plus courte », conclut Andrée Malenfant.

Notons que les filles pourront s’inscrire aussi à un autre nouveau volet sport-études, en flag football.