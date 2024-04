Les Aventuriers voyageurs sur le Mékong

Les Aventuriers voyageurs présentent en grande primeur, au Cinéma Le Scénario de La Pocatière, un reportage exceptionnel qui a nécessité plusieurs mois d’exploration et de tournage le long du légendaire fleuve Mékong. Les images saisissantes de ce film immergent le spectateur dans les multiples cultures et paysages qui jalonnent les 5000 kilomètres du Mékong.

Prenant sa source au nord du Tibet, le Mékong, l’un des fleuves mythiques de l’Asie, poursuit sa longue descente d’environ 4900 km à travers six pays, la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale. Philippe Jacq, voyageur et réalisateur, parcourt ces vastes territoires par tous les moyens de locomotion possibles, à pied, en scooter, en bus, en bateau, ou à dos d’éléphant.

Au Laos, sa compagne Cris le rejoint pour traverser ensemble, à pied, une partie du pays, avec pour objectif d’aller à la rencontre des populations locales, pèlerins tibétains, paysans chinois cultivant des rizières en terrasses, ethnies montagnardes, moines bouddhistes ou pêcheurs, en prenant le temps de les découvrir, de s’enrichir de leur culture et de leur douceur de vivre. Ils prennent aussi conscience, avec le spectateur, des problèmes environnementaux créés par la récente exploitation hydroélectrique du fleuve. Le Mékong n’est plus un long fleuve tranquille, c’est un fleuve en sursis…

Le réalisateur

C’est en 1984, à l’âge de 24 ans, que Philippe Jacq a décidé d’enfourcher son vélo et de partir à la découverte du monde. Ce projet était pour lui une évidence. Philippe croit que lorsqu’on est sur son chemin de vie les choses se réalisent, tout simplement.

Au fil des ans, la Terre est devenue son terrain de jeu. Philippe y a posé ses pneus, puis ses semelles, pour caresser son épiderme. Il lui fut donné les plus belles leçons, et le voyage est encore aujourd’hui pour lui la plus belle école, celle qui permet de se frotter à la réalité.

Source : Les Aventuriers voyageurs