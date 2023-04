École secondaire de La Rencontre : Le projet d’amélioration de la radio étudiante atteint ses objectifs

En mars dernier, le ministère des Arts et des Communications du gouvernement étudiant de l’École secondaire de La Rencontre a lancé une campagne de sociofinancement en collaboration avec La Fabrique à projet afin de soutenir un projet de mise à niveau de l’équipement de la radio étudiante.

La campagne qui s’est terminée le 23 avril a permis d’atteindre l’objectif de financement à 211 %, soit un total de 5280 $. De ce montant, la moitié est issue de dons de parents, de membres du personnel, d’entreprises et de membres de la communauté. L’autre moitié est une contribution de Desjardins, qui est un partenaire majeur de la Fabrique à projets. Comme le coût du projet était initialement de 2500 $, le surplus amassé sera investi dans le renouvellement d’autres équipements dans l’école.

Plus de possibilités

Le renouvellement de l’équipement de la radio étudiante, en plus de régler certaines défectuosités du système actuel, permettra également la création de baladodiffusions. Une console spécialisée, des micros et des écouteurs font partie du projet de modernisation et permettront aux élèves d’enregistrer des balados sur différents sujets, tant en classe qu’en contexte d’activités parascolaires. Cette initiative rejoint le projet éducatif de l’école, qui a notamment pour objectifs de développer les compétences technologiques des élèves et de favoriser leur engagement.

Le nom des donateurs sera inscrit à différents emplacements de la radio étudiante en fonction du montant donné. Les premières baladiffusions créées avec l’équipement seront celles dédiées aux plus grands donateurs de la campagne.

Source : École secondaire de La Rencontre