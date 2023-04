Les Escapades : Terroir et patrimoine vivant en vedette dans L’Islet

La région de L’Islet participait depuis déjà 2011 au Regroupement des Arrêts gourmands, déployé dans toute la région de Chaudière-Appalaches pour promouvoir le tourisme agroalimentaire. Cette année, on bonifie l’offre en créant Les Escapades, une boutique en ligne quatre saisons qui propose des expériences gourmandes et créatives pour les touristes amateurs de terroir.

Le concept est simple. Les Escapades proposent des activités de groupe mariant producteurs, transformateurs et consommateurs, afin de créer des rencontres significatives avec les artisans locaux et leur rapport au territoire. Au terme de la journée, l’organisme promet que vous aurez partagé « des expériences douces pour les yeux, le cœur et les papilles ».

Plus concrètement, donnons pour exemple l’activité Du grain au pain, leçon en trois temps, qui permettra aux participants de fabriquer leur propre farine à la Seigneurie des Aulnaies, pour ensuite la transformer en pain avec les artisans de la boulangerie Sibuet, et le faire cuire dans le four à pain traditionnel de la Roche à Veillon, où un repas sera servi en attendant que le pain soit prêt.

Ce concept sera repris en multiples déclinaisons à partir des particularités des entreprises membres du regroupement. Poissonnerie et casse-croûte, bar laitier et élevage de chèvres, herboristerie et cosmétiques, alpagas et camerises, agriculture maraîchère biologique et cueillette de comestibles sauvages, bisons et vignoble, ferme florale et thérapie par les plantes sauvages, les combinaisons sont audacieuses et témoignent de l’imagination des organisateurs.

Boutique en ligne

Les escapades seront offertes été comme hiver, au gré des projets conçus par les membres. D’une durée de quelques heures à une demi-journée, elles s’adressent aux adultes ou aux enfants. Les réservations se font à partir de la boutique en ligne lesescapades.ca.

Le projet, d’une valeur de 60 000 $, a été réalisé dans le cadre du programme Proximité qui découle du Partenariat canadien pour l’agriculture. Plusieurs entreprises et organisations locales ont également contribué financièrement à la mise sur pied des Escapades. L’objectif de l’organisme est de générer suffisamment de revenus autonomes pour pérenniser ses activités à long terme.