École secondaire de la Rencontre : Les élèves de la classe de persévérance remettent un don à la Fondation Philippe Laprise

Le 16 mars dernier, les élèves de la classe de persévérance de l’École secondaire de la Rencontre ont reçu une visite hors de l’ordinaire. Ayant informé la Fondation Philippe Laprise du don qu’ils souhaitaient remettre à la fondation qui porte son nom, ils ont été surpris par la visite de l’humoriste qui souhaitait aller à leur rencontre.

D’année en année, les élèves de la classe de persévérance de l’École secondaire de la Rencontre s’impliquent dans des projets novateurs pour repousser leurs limites et faire rayonner leurs forces. Après avoir participé au Défi vélo Pierre Daigle, avoir entrepris des projets entrepreneuriaux pour l’Halloween et en lien avec les animaux de compagnie, avoir réalisé des contrats par l’entremise de leur classe entreprise CPC à votre service, et avoir obtenu une bourse du Programme Créneau du Carrefour jeunesse emploi Région l’Islet, les élèves ont orchestré une collecte de fonds, par le biais de la plateforme transactionnelle La Fabrique à projets. Leurs différentes initiatives leur ont permis d’amasser la somme de 3855 $ qui a été remise directement à Philippe Laprise lors de son passage dans leur classe. À ce montant s’ajoutera un don du concours Face aux Dragons Montmagny-L’Islet dont la teneur sera diffusée ultérieurement.

Après avoir accueilli l’humoriste et s’être présentés, les élèves ont à tour de rôle expliqué à Philippe comment ils avaient amassé l’argent qu’il allait remettre ensuite. Avec un chèque personnalisé de grand format, ils ont officialisé leur don sous la caméra de Jade Bernier, photographe. Pour remercier l’artiste de s’être déplacé jusqu’à eux, les élèves ont également remis un panier-cadeau qu’ils ont eux-mêmes garni d’objets les représentant et illustrant les joyaux de leur région avec l’aide financière de la Maison des Jeunes Frontières du Sud.

Toute la classe de persévérance, les élèves comme les enseignantes et intervenants qui y gravitent sont très reconnaissants de la venue de Philippe Laprise dans leur classe et de sa très grande générosité humaine. Le temps passé en compagnie de l’humoriste a permis aux élèves de mieux connaître l’artiste et sa fondation.

À noter que la fondation Philippe Laprise, complètement TDAH, a pour mission d’agir à titre de référence pour comprendre et mieux vivre avec le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) au Québec. Par leurs actions, les élèves de la classe de persévérance accompagnés d’une équipe d’enseignantes et d’éducatrices spécialisées ont souhaité redonner au suivant et favoriser de meilleures conditions de vie pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par le TDAH. En terminant, les élèves souhaitent remercier toutes les personnes qui les ont soutenus dans leurs différentes initiatives pour amasser, en plus de Desjardins qui, par le biais de la plateforme La Fabrique à projets et son fonds Du simple au double, a doublé tous les dons recueillis.

Source : Karina Bilodeau, École secondaire de la Rencontre