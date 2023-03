Enseigner le Kamouraska, de retour après une pause de trois ans

La MRC de Kamouraska, le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup et les caisses Desjardins du Kamouraska sont heureux d’annoncer le retour, en avril prochain, du projet Enseigner le Kamouraska, après trois ans de pause en raison de la pandémie.

Initié par la MRC en 2014, le programme Enseigner le Kamouraska vise à accroître la connaissance et la fierté des jeunes à l’égard de leur territoire. Il s’adresse aux jeunes du troisième cycle du primaire. Il s’orchestre autour de sept expériences distinctives et représentatives du Kamouraska dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’environnement, du patrimoine et du paysage, de l’énergie, de la forêt, de la généalogie et des archives.

Ces expériences sont en partie vécues en classe et sur le terrain. Elles sont aussi directement intégrées à la progression des apprentissages en univers social ou en sciences et technologie, ce qui en fait un projet unique au Québec. Ce programme a d’ailleurs inspiré jusqu’à maintenant une dizaine de MRC à développer des projets similaires, notamment au Bas-Saint-Laurent.

Jusqu’à présent, ce sont près de 1200 élèves qui ont vécu Enseigner le Kamouraska. « Ce projet vise à améliorer la connaissance et à cultiver la curiosité des jeunes à l’égard de la région, contribuant ainsi à développer leur sentiment d’appartenance pour le Kamouraska. L’enracinement de nos jeunes au Kamouraska est important. Par ce genre d’initiative, un bout de chemin est fait et une graine est semée afin qu’ils réalisent à quel point leur région regorge de possibilités. La fierté qui en résulte peut faire en sorte qu’ils reviennent à la maison pour y vivre leur vie, j’en suis sûr! » s’est exclamé Sylvain Roy, préfet élu du Kamouraska.

Le programme Enseigner le Kamouraska est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires impliqués. Le coût annuel du projet est de près de 28 000 $. Les caisses Desjardins du Kamouraska participent pour 8 500 $ alors que la MRC de Kamouraska, via son Fonds éolien, et le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup financent la différence à parts égales. Au total, six classes bénéficieront de cette expérience, dans les écoles de Saint-Philippe-de-Néri, Rivière-Ouelle, Saint-Pascal, Kamouraska, Saint-Alexandre-de-Kamouraska et La Pocatière.

Source : MRC de Kamouraska