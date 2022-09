Écoles : des postes encore à combler dans L’Islet

Le recrutement d’enseignants est difficile dans les écoles, surtout dans L’Islet-Sud. Cela amène l’équipe des ressources humaines à être plus agressive dans ses méthodes de recrutement, à mettre en place des projets-pilotes en suppléance et à élargir ses critères d’engagement.

« C’est beaucoup plus intéressant lorsque c’est directement dans le contrat. Ce ne sont pas les mêmes échelles salariales que lorsqu’on fait de la suppléance », résume Nicolas Turcotte du service des Ressources humaines au Centre de services scolaire de Côte-du-Sud. Une aide financière du Ministère permet de mettre en place le projet-pilote.

Au moment de mettre sous presse, il manquait entre autres un professeur d’anglais à l’école secondaire Bon-Pasteur à L’Islet et un en mathématique à l’école secondaire de la Rencontre à Saint-Pamphile.

« On essaie de combler avec les gens qui ont les plus grandes compétences possible. Il n’en demeure pas moins que la qualification minimale qu’on s’attend c’est quelqu’un qui a un brevet d’enseignement. Mais force est de constater qu’on n’est pas en mesure d’atteindre ce niveau-là », a dit M. Turcotte.