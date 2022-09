Journée familiale dans les airs pour les employés de La Compagnie Normand

Plus de 100 personnes incluant des employés, leurs familles et des amis ont parcouru le trajet qui partait de Saint-Philippe-de-Néri, en direction de Saint-Denis-De La Bouteillerie, survolant le fleuve jusqu’à Kamouraska, pour ensuite se rendre à Saint-Pascal où tous ont pu observer le siège social de l’entreprise, fondée en 1857. Petits et grands ont ainsi pu s’émerveiller du grandiose paysage du Kamouraska du haut des airs.