Écoles fermées en raison des conditions météorologiques

Les conditions météo forcent la fermeture des écoles en ce vendredi.

Dans le Kamouraska, toutes les écoles primaires et secondaires sont fermées pour la journée, ainsi que le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Quelques services de garde demeurent ouverts, d’autres sont fermés. Voici la liste : Alerte Infofermeture – Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup (gouv.qc.ca).

En raison des conditions routières difficiles ce matin, l’ensemble des établissements de Côte-du-Sud seront aussi fermés pour la journée. Rappelons qu’il n’y aura pas d’enseignement à distance puisqu’une journée de reprise est prévue au calendrier scolaire.

Au niveau collégial, les cours sont suspendus cet avant-midi au campus de La Pocatière de l’ITAQ, même chose pour Cégep de La Pocatière et Centre d’études collégiales de Montmagny. Plus de détails en avant-midi concernant le reste de la journée.