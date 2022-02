Ici on joue dehors… sourires et joues rouges!

C’est sous un ciel gris-bleu que la Ville de La Pocatière a présenté la 5e édition de sa grande fête hivernale Ici on joue dehors!, le samedi 12 février dernier. La température presque printanière dans les heures précédant l’activité a légèrement modifié le déroulement de la journée, mais n’a assurément pas diminué le plaisir des participants.

Le tout a débuté avec l’énergie contagieuse de Cathy Lemieux et son activité de Zumba qui a entraîné le déhanchement des visiteurs.

Si le patinage et l’initiation au curling ne sont que partie remise, la glissade et les Bubble soccer ont conquis les jeunes et les moins jeunes.

Les artistes en herbe ont pu laisser exprimer leur talent en peignant les belles structures d’igloo à l’entrée du site.

L’artiste du Peuple des glaces Floukou a impressionné avec ses animations ambulantes qui proposaient hula hoop et quilles de jonglerie.

Les jeux gonflables, le chocolat chaud, le feu de bois et les guimauves ont également été fort populaires.

Toutes ces activités ont eu lieu avec la participation des mascottes, Étincelle, la mascotte du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière et Hallow Poc, mascotte de la Ville de La Pocatière qui ont mis du piquant dans la journée.

Source : Ville de La Pocatière