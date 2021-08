Lancée après celle du Kamouraska, la démarche en économie circulaire obtient de plus en plus de résultats sur le territoire de Montmagny-L’Islet. Une activité tenue récemment chez AMISCO à L’Islet en est le parfait exemple aux dires de la chargée de projet en économie circulaire Aurélie Bousquet.

« Pour les prochaines années, nous avons pu être mis en contact avec un repreneur pour les plus gros rouleaux et nous sommes intéressés à renouveler l’expérience du marché aux puces pour les plus petits restants », a indiqué par communiqué Jean Filiatrault, directeur de l’ingénierie chez AMISCO.

Quand les destinées de plusieurs « grosses » s’entrecroisent, Aurélie Bousquet reconnaît que la fierté est grande. « On vient de finaliser une synergie qui implique des résidus de bois et qui sera annoncée sous peu. Cette synergie réunit trois entreprises, car le résidu nécessitait d’être transformé par un tiers pour qu’il puisse être réutilisé. »

Relativement récent dans le paysage québécois, le concept d’économie circulaire se butte encore souvent à la nécessité d’être expliqué. Plus les exemples affluent et plus la compréhension du concept est facilitée par les entrepreneurs et les représentants du milieu politique, mentionne Aurélie Bousquet. Dans Montmagny-L’Islet, grâce à des subventions supplémentaires, cette sensibilisation pourra maintenant se poursuivre jusqu’à la fin 2023. Le projet devait initialement durer 18 mois.