Québec ira de l’avant avec le passeport vaccinal

Ce passeport sera instauré malgré un taux de vaccination à deux doses se rapprochant de plus en plus du 80 % au Québec pour les 12 ans et plus, de confirmer le premier ministre. Le variant Delta à qui on attribue la prochaine vague de COVID-19 est jugé plus contagieux et serait responsable davantage d’hospitalisations, notamment auprès des gens qui ne sont pas ou pleinement vaccinés. Il n’y a toujours pas de flambée des hospitalisations au Québec pour le moment, malgré une certaine recrudescence des cas de COVID-19, mais François Legault a dit notamment s’inquiéter du délestage en chirurgie qui pourrait reprendre si cela survenait.